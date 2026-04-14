Джерело: Ребров залишить пост головного тренера збірної України
Стало відомо, хто може прийняти команду
близько 2 годин тому
Відомий український журналіст Ігор Циганик поділився інформацією щодо майбутнього головного тренера збірної України Сергія Реброва.
«Наскільки я розумію, Ребров не залишиться головним тренером збірної України. Але це не рішення УАФ. Це рішення, безпосередньо, Реброва.
Але вже вирішується, хто буде тренувати команду. Прізвище? Звичайно! Головне прізвище – це Мирон Маркевич, він мав би прийняти цю команду.
Але ще є контракт в Реброва. Тут виникає така схема. Вона є у секретних чатах. На момент червневого збору, ще до закінчення контракту Реброва, тренувати команду може Олег Лужний, як голова Комітету професійного футболу. А потім він передасть Мирону Маркевичу. Зараз воно обговорюється так».
Раніше Ребров після товариського матчу проти Албанії відповів на питання щодо свого майбутнього.
