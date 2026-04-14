Відомий український журналіст Ігор Циганик поділився інформацією щодо майбутнього головного тренера збірної України Сергія Реброва.

«Наскільки я розумію, Ребров не залишиться головним тренером збірної України. Але це не рішення УАФ. Це рішення, безпосередньо, Реброва.

Але вже вирішується, хто буде тренувати команду. Прізвище? Звичайно! Головне прізвище – це Мирон Маркевич, він мав би прийняти цю команду.

Але ще є контракт в Реброва. Тут виникає така схема. Вона є у секретних чатах. На момент червневого збору, ще до закінчення контракту Реброва, тренувати команду може Олег Лужний, як голова Комітету професійного футболу. А потім він передасть Мирону Маркевичу. Зараз воно обговорюється так».