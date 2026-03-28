УАФ розглядає Мельгосу та наставника Полісся на заміну Реброва біля керма збірної
Все може вирішитися у найближчі дні
близько 2 годин тому
Руслан Ротань / Фото - Полісся
Товариський матч проти Албанії 31 березня стане останнім для Сергія Реброва на чолі збірної України. Про це повідомляє Sport.ua.
Український спеціаліст не продовжуватиме контракт з УАФ, який розрахований до 31 липня.
На посаду головного тренера збірної України в УАФ розглядають дві кандидатури: наставника збірної України U-21 Унаї Мельгосу та керманича Полісся Руслана Ротаня.
Нагадаємо, збірна України 26 березня програла Швеції (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу-2026 і не зіграє на турнірі.
Збірна України не пройшла жодного зі своїх шести плей-оф за вихід на чемпіонат світу.
Матеріали по темі
