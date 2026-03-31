Україна — Албанія: став відомий стартовий склад команди Сергія Реброва
Початок гри о 21:45 за київським часом
Тренерський штаб національної збірної України на чолі із Сергієм Ребровим визначився зі списком гравців, які розпочнуть контрольну зустріч проти Албанії.
Склад збірної України
Старт Різник — Конопля, Забарний, Сарапій, Миколенко — Ярмолюк, Маліновський, Шапаренко — Гуцуляк, Волошин — Яремчук.
Запасні Нещерет, Трубін, Михайліченко, Сваток, Бондар, Пономаренко, Піхальонок, Циганков, Судаков, Тимчик, Зубков, Калюжний.
Поєдинок відбудеться сьогодні, 31 березня, в іспанській Валенсії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Головний тренер Албанії Сільвіньйо: «Ми знаємо силу національної команди України».
