Денис Сєдашов

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров планує продовжити роботу з національною командою після завершення поточної угоди влітку 2026 року. Попри невиконання завдання з виходу на чемпіонат світу, фахівець висловив готовність підписати новий контракт із УАФ. Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

За інформацією джерела, найближче оточення тренера вже поінформувало членів Виконкому асоціації про його позицію.