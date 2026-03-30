Ребров планує залишитися у збірній України попри невихід на ЧС 2026
Чинна угода фахівця розрахована до завершення поточного сезону
34 хвилини тому
Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров планує продовжити роботу з національною командою після завершення поточної угоди влітку 2026 року. Попри невиконання завдання з виходу на чемпіонат світу, фахівець висловив готовність підписати новий контракт із УАФ. Про це повідомляє Динамо Киев Inside.
За інформацією джерела, найближче оточення тренера вже поінформувало членів Виконкому асоціації про його позицію.
