Павло Василенко

Стівен Джеррард був за крок від сенсаційного повернення до Рейнджерс, але в останню мить передумав. Шотландський клуб, який нещодавно звільнив Рассела Мартіна, уже готував офіційне оголошення – та переговори зірвалися буквально на фініші.

Після відставки Мартіна, який провалив старт сезону (8-ме місце в чемпіонаті, 32-ге у Лізі Європи), Рейнджерс зробили ставку на свого колишнього наставника. Джеррард, який приніс клубу чемпіонство у 2021 році, провів кілька раундів перемовин, але раптово відмовився від угоди.

«Стіві Джі вирішив не брати участі в останній фазі переговорів, хоча обидві сторони не закрили двері на майбутнє», – повідомив журналіст Алекс Крук.

Тепер шотландці шукають новий варіант: у полі зору керівництва – Денні Рол, який покинув Шеффілд Венсдей у липні.