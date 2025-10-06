Скандал у Шотландії: тренер Рейнджерс звільнений з посади – він покинув стадіон під охороною поліції
Клуб шукає нового наставника
близько 1 години тому
Шотландський фахівець Рассел Мартін більше не очолює Рейнджерс. Керівництво клубу ухвалило рішення звільнити його після нічиєї з Фолкерком (1:1) у чемпіонаті Шотландії.
Попри те, що Рейнджерс утримував друге місце у таблиці, нічия проти команди, яка посідає лише восьму сходинку, стала останньою краплею для керівництва.
39-річний Мартін перебував на посаді головного тренера лише чотири місяці, за які зміг здобути лише одну перемогу в семи матчах ліги. Після гри у Фолкерку ситуація загострилася настільки, що наставника довелося евакуювати зі стадіону в супроводі кінної поліції.
У заяві клубу зазначено:
«Футбольний клуб Рейнджерс може підтвердити, що завершився співпрацю з головним тренером Расселом Мартіном. Хоча кожен перехідний період потребує часу, результати не виправдали очікувань клубу. Рассел та його керівна команда працювали надзвичайно наполегливо, і ми дякуємо їм за зусилля, бажаючи успіхів у подальшій кар’єрі. Додаткову інформацію клуб оприлюднить згодом».
Поділитись