Павло Василенко

Шотландський фахівець Рассел Мартін більше не очолює Рейнджерс. Керівництво клубу ухвалило рішення звільнити його після нічиєї з Фолкерком (1:1) у чемпіонаті Шотландії.

Попри те, що Рейнджерс утримував друге місце у таблиці, нічия проти команди, яка посідає лише восьму сходинку, стала останньою краплею для керівництва.

39-річний Мартін перебував на посаді головного тренера лише чотири місяці, за які зміг здобути лише одну перемогу в семи матчах ліги. Після гри у Фолкерку ситуація загострилася настільки, що наставника довелося евакуювати зі стадіону в супроводі кінної поліції.

Rangers fans waiting by the team bus before Russell Martin is escorted to a separate car after their draw at Falkirk 😬 pic.twitter.com/1nHnpY5fPR — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 5, 2025

У заяві клубу зазначено: