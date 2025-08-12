Павло Василенко

Едерсон може незабаром покинути Манчестер Сіті. Розпочалися прямі переговори щодо майбутнього бразильця.

Чутки про потенційний трансфер Едерсона ходять вже понад рік. Схоже, що досвідчений воротар може перейти в рамках перебудови команди на стадіоні «Етіхад». Це останній шанс Манчестер Сіті скористатися ним. Контракт бразильця діє до кінця червня наступного року.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Галатасарай звернувся до Манчестер Сіті щодо Едерсона , розглядаючи 31-річного гравця як головного кандидата для посилення свого штабу воротарів. Наразі тривають переговори між клубами та представниками гравця з чемпіонами Туреччини.

Якщо Едерсон справді переїде до Туреччини, Джанлуїджі Доннарумма може стати його наступником у Манчестері. Для італійця більше немає місця в ПСЖ. Його навіть не включили до складу команди на Суперкубок Європи.

За словами Романо, малоймовірно, що Галатасарай змінить свою спрямованість і звернеться до Доннарумми. Підписання його ніколи не розглядалося як конкретний варіант у Стамбулі.

Едерсон приєднався до Манчестер Сіті влітку 2017 року. Він зробив значний внесок у їхній успіх за останні роки, зігравши загалом 372 матчі за англійський клуб.