Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон може змінити клуб вже цього літа. Чемпіони Туреччини Галатасарай продовжують активно працювати над його трансфером.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, 31-річний воротар з Бразилії вже дав згоду на особистий контракт терміном на три роки з турецькою командою.

Едерсон залишається пріоритетною метою Галатасарая, щоб посилити позицію першого номера. На даний момент стамбульці ведуть переговори з Манчестер Сіті, який ще не прийняв остаточного рішення щодо свого основного воротаря останніх сезонів.

Раніше повідомлялося, що Анатолій Трубін може стати футболістом Ман Сіті.