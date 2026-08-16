Сергій Разумовський

ЛНЗ забив свій перший гол у сезоні-2026/2027. Черкаська команда відзначилася в матчі третього туру УПЛ проти Чорноморця, який став для неї п’ятим офіційним поєдинком нового сезону.

Автором історичного для ЛНЗ результативного удару став нападник Данило Кравчук. На 41-й хвилині він відкрив рахунок у зустрічі та перервав тривалу безгольову серію черкасців.

До цього команда Віталія Пономарьова провела чотири матчі сезону й не забила жодного м’яча. У кваліфікації Ліги конференцій ЛНЗ двічі зіграв із Гентом унічию 0:0, після чого поступився бельгійцям у серії пенальті.

На старті чемпіонату України черкасці також не могли відзначитися. Спочатку ЛНЗ зіграв 0:0 із Буковиною, а в наступному матчі програв Карпатам із рахунком 0:3.

У поєдинку проти Чорноморця черкаська команда нарешті перервала безгольову серію. Після гола Кравчука на 55-й хвилині Таллес подвоїв перевагу господарів. ЛНЗ переміг Чорноморець із рахунком 2:0 і здобув свою першу перемогу в сезоні. Черкаський клуб набрав чотири очки в УПЛ.

Чорноморець, який повернувся до елітного дивізіону, зазнав третьої поразки поспіль і залишається без набраних очок. За підсумками минулого сезону ЛНЗ посів друге місце в чемпіонаті України.