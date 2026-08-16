Сергій Разумовський

У третьому турі української Прем'єр-ліги ЛНЗ здобув першу перемогу в новому сезоні. Черкаська команда на власному полі впевнено обіграла Чорноморець із рахунком 2:0.

До цього підопічні Віталія Пономарьова не лише не перемагали, а й не забивали. У кваліфікації Ліги конференцій ЛНЗ двічі зіграв із Гентом унічию 0:0 та зазнав невдачі в протистоянні. На старті чемпіонату України черкасці розписали мирову з Буковиною – 0:0, а потім поступилися Карпатам із рахунком 0:3.

У матчі проти Чорноморця ЛНЗ зумів перервати безгольову серію наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині Кравчук відкрив рахунок і вивів господарів уперед.

Після перерви черкаська команда продовжила контролювати перебіг зустрічі. На 55-й хвилині Таллес подвоїв перевагу ЛНЗ і фактично зняв питання щодо переможця матчу.

Чорноморець не зміг відповісти результативними атаками та зазнав третьої поразки поспіль на старті чемпіонату. Команда Романа Григорчука залишається без набраних очок і опустилася на останнє місце в турнірній таблиці.

ЛНЗ після перемоги набрав чотири очки та піднявся вище за Динамо. Водночас київська команда провела на два матчі менше й матиме можливість виправити своє становище в наступних турах.

УПЛ, третій тур

ЛНЗ – Чорноморець 2:0

Голи: Кравчук, 41, Таллес, 55

ЛНЗ: Ледвій, Пасіч, Дідик, Муравський, Драмбаєв, Цара (Девід 65), Якубу (Доник 80), Рябов, Таллес (Пастух 60), Микитишин (Кузик 46), Кравчук (Ассінор 59)

Чорноморець: Аніагбосо, Клименко, Жаржу, Фарина, Когут, Робакідзе, Авагімян (Кльоц 79), Попов (Хома 71), Курко, Алефіренко (Корнійчук 79), Йока (Фарасеєнко 46)

Попередження: Пасіч 28