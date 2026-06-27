Сергій Разумовський

Збірна Кабо-Верде стала одним із головних відкриттів чемпіонату світу-2026, уперше у своїй історії пробившись до плей-оф мундіалю.

Команда завершила груповий етап без жодної перемоги, однак цього виявилося достатньо для виходу в наступний раунд. Кабо-Верде зіграла всі три матчі внічию, набрала 3 очки та посіла друге місце у своїй групі.

Як повідомляє Squawka, Кабо-Верде стала першою збірною у XXI столітті, якій вдалося подолати груповий етап чемпіонату світу без перемог. Попри відсутність виграшів, команда продемонструвала стабільність, не програла жодного поєдинку та скористалася турнірною ситуацією у своїй групі.

Це досягнення є історичним не лише для футболу Кабо-Верде, а й для всього чемпіонату світу. Збірна представляє країну з населенням близько 530 тисяч людей. Це найменший показник серед усіх держав, команди яких коли-небудь виходили до плейоф чемпіонату світу.

У 1/16 фіналу Кабо-Верде чекає серйозне випробування — матч проти збірної Аргентини. Поєдинок відбудеться 4 липня у Маямі. Початок зустрічі запланований на 1:00.