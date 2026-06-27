Австралія або Єгипет вийдуть до 1/8 фіналу ЧС-2026: визначилися 9 пар 1/16-ї
Сформовано більше половини сітки плейоф
близько 1 години томуПідписатися в
Визначилися вже дев’ять пар 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поступово формується сітка плейоф турніру, а ще одним учасником наступної стадії стала збірна Єгипту.
Єгиптяни в заключному матчі групового етапу зіграли внічию з Іраном з рахунком 1:1. Цей результат дозволив команді завершити виступи у своїй групі на другому місці та гарантувати собі вихід до 1/16 фіналу.
У першому раунді плейоф збірна Єгипту зустрінеться з Австралією. Матч між цими командами запланований на 3 липня і розпочнеться о 21:00.
Наразі відомі такі пари 1/16 фіналу ЧС-2026
28 червня
ПАР – Канада – 22:00
29 червня
Бразилія – Японія – 20:00
Німеччина – Парагвай – 23:30
30 червня
Нідерланди – Марокко – 04:00
Кот-д’Івуар – Норвегія – 20:00
1 липня
Франція – Швеція – 00:00
2 липня
США – Боснія і Герцеговина – 03:00
3 липня
Австралія – Єгипет – 21:00
4 липня
Аргентина – Кабо-Верде – 01:00
Таким чином, на чемпіонаті світу-2026 уже відомі дев’ять протистоянь першої стадії плейоф. Решта пар 1/16 фіналу буде сформована після завершення матчів групового етапу.
Нагадаємо, збірна Сенегалу встановила рекорд серед африканських команд на чемпіонатах світу.
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