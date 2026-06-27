Сергій Разумовський

Визначилися вже дев’ять пар 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поступово формується сітка плейоф турніру, а ще одним учасником наступної стадії стала збірна Єгипту.

Єгиптяни в заключному матчі групового етапу зіграли внічию з Іраном з рахунком 1:1. Цей результат дозволив команді завершити виступи у своїй групі на другому місці та гарантувати собі вихід до 1/16 фіналу.

У першому раунді плейоф збірна Єгипту зустрінеться з Австралією. Матч між цими командами запланований на 3 липня і розпочнеться о 21:00.

Наразі відомі такі пари 1/16 фіналу ЧС-2026

28 червня

ПАР – Канада – 22:00

29 червня

Бразилія – Японія – 20:00

Німеччина – Парагвай – 23:30

30 червня

Нідерланди – Марокко – 04:00

Кот-д’Івуар – Норвегія – 20:00

1 липня

Франція – Швеція – 00:00

2 липня

США – Боснія і Герцеговина – 03:00

3 липня

Австралія – Єгипет – 21:00

4 липня

Аргентина – Кабо-Верде – 01:00

Таким чином, на чемпіонаті світу-2026 уже відомі дев’ять протистоянь першої стадії плейоф. Решта пар 1/16 фіналу буде сформована після завершення матчів групового етапу.

Нагадаємо, збірна Сенегалу встановила рекорд серед африканських команд на чемпіонатах світу.