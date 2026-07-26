Сергій Разумовський

32-річний український нападник Олексій Хобленко приєднався до ЮКСА, повідомляє пресслужба клубу. Форвард перейшов до «хрестоносців» на правах вільного агента, а термін дії його контракту наразі не розголошується.

Останні два сезони Хобленко провів у складі Чорноморця. У червні футболіст залишив одеський клуб. Минулого сезону нападник зіграв 16 матчів і забив шість голів.

Дебютувати за ЮКСА Хобленко встиг у поєдинку Першої ліги проти Полісся-2. Українець провів на полі весь матч, а на 85-й хвилині відзначився забитим м’ячем.

Протягом кар’єри форвард також виступав за ЛНЗ, Карпати, Кривбас, естонську Левадію, Стабек, Дніпро-1, Динамо-Брест, Лех, Говерлу, Динамо-2 та ФК Полтава. Раніше Хобленко жорстко висловився щодо керівництва Чорноморця через заборгованість із виплати заробітної платні.