Павло Василенко

Колишній захисник київського Динамо Сергій Балтача в інтерв’ю сайту «Український футбол» прокоментував рішення президента біло-синіх не продавати Володимира Бражка в АПЛ.

«Критикувати Суркіса зі своєї сторони, я вважаю, неправильно. Можливо, фінансово не вигідно було відпускати Бражка до Вулвергемптону, а може на нього інші плани у керівництва й тренерського штабу, він потрібен команді й не на часі відпускати», – сказав Балтача.

В зимове трансферне вікно англійський Вулвергемптон цікавився Бражком, але Ігор Суркіс вирішив не продавати футболіста, запропонувавши йому новий контракт з біло-синіми, який було продовжено.

Сьогодні Динамо зіграє проти Крістал Пелес у матчі першого туру основного етапу Ліги конференцій.