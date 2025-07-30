Відбувся матч-відповідь другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів, в якому київське Динамо зустрілося з мальтійським Хамруном.

Команда Олександра Шовковського впевнено переграла суперника з рахунком 3:0 та вийшла у наступний раунд, вигравши за сумою двох матчів (6:0). Півзахисник киян Володимир Бражко поділився своєю думкою щодо підсумку протистояння.

«Ми кожен матч граємо заради перемоги. Сьогодні вийшли деякі футболісти, які небагато грають, вони отримали від тренера шанс проявити себе. Кожен раз в єврокубках та чемпіонаті граємо на перемогу і заради рейтингу. На даний момент це необхідно.

У кожному поєдинку ми щось відпрацьовуємо. Щось виходить, щось не виходить. Кожен матч показує і недоліки, і хороші якості. Кожного разу ми вдосконалюємося.

В деяких моментах не до кінця добре зіграли в захисті під час стандартів. Тренерський штаб вказав на помилки. Сьогодні відпрацювали краще, ніж у першому матчі. Завжди є куди рости і будемо намагатись покращуватися щодня.

Це емоції (про крики під час святкування голу – прим). Ми граємо на емоціях. Це завжди радість, коли ти забиваєш гол. Для мене було дуже важливо забити. Я останні півроку майже не грав, можна сказати, що це – крик душі. Мені був потрібний цей гол.

Атмосфера на стадіоні була непоганою. Здається, 2 тисячі вболівальників прийшли. Це не дуже багато, але зараз такий час. Кожен вболівальник для нас важливий. Дуже вдячний за підтримку.

Поле на Мальті було синтетичне – місцями трава, місцями синтетика. У Польщі поле дуже гарної якості. Ви бачили швидкість гри.

Зараз, на жаль, у нас такі можливості, що ми граємо не в Києві, не на нашому стадіоні. У Любліні мені все подобається, проте сподіваюся, що якнайшвидше повернемося до Києва»,– сказав Бражко для FootballHub.