Колишній півзахисник київського Динамо Андрій Богданов в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився щодо свого переходу з ФСК Фенікс-Маріуполь до друголігового Тростянця.

«Особисто до команди запросив Юрій Михайлович Бакалов, головний тренер Тростянця. Саме з ним я починав свою професійну футбольну кар’єру ще у далекому 2008 році у київському Арсеналі. Довго над запрошенням не роздумував, роки йдуть…

І, відверто скажу, прийняв цю пропозицію не в останню чергу, щоб повчитися у Бакалова. Розпочати та завершити кар’єру з Бакаловим буде символічно.

У Тростянці хороші умови й перед командою стоять високі завдання. І я хочу своєму новому клубу допомогти у виконанні поставлених цілей», – сказав Богданов.