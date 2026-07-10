Зірковий новачок із ПСЖ не грає за Динамо через травму
Про пошкодження француза повідомив Ярмоленко
близько 2 годин томуПідписатися в
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко висловився про перші враження від новачка команди П’єра Мунгенге та його адаптацію в київському клубі.
За словами досвідченого футболіста, поки що партнери по команді не мали багато часу для повноцінного спілкування з Мунгенге. Причиною цього стало невелике пошкодження, через яке новачок не зміг повністю пройти початковий етап знайомства з командою в робочому режимі.
З приводу П’єра, нам вдалося з ним поспілкуватися не так багато, як хотілося б, тому що він отримав невеличке пошкодження. Але нормальний хлопець, готовий працювати. Я йому сказав, що якщо потрібна якась допомога, то він завжди може до мене звертатися, – повідомив Ярмоленко в ефірі FootballHub.
Ексгравець ПСЖ залишить Динамо при першому обстрілі? Костюк дав щиру відповідь.