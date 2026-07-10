Сергій Разумовський

Центральний захисник Динамо Максим Дячук продовжить кар’єру за межами України. Київський клуб офіційно оголосив про перехід 22-річного футболіста до чеського Баніка з Острави. Інформацію про орендну угоду також підтвердила пресслужба чеської команди.

Дячук виступатиме за Банік на правах оренди. Угода між клубами розрахована до кінця червня 2027 року. Для самого футболіста це стане ще одним закордонним етапом у кар’єрі після попереднього сезону в Польщі.

Минулу кампанію Максим Дячук також провів в оренді. Тоді захисник виступав за польську Лехію з Гданська, де отримував регулярну ігрову практику. У складі польського клубу динамівець провів 28 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 забитими м’ячами.

Раніше з’являлася інформація, що Дячук разом із півзахисником Антоном Царенком відмовилися повертатися до України для продовження футбольної кар’єри. Повідомлялося, що інтерес до обох гравців проявляв Чорноморець. Одеський клуб розглядав можливість оренди футболістів перед стартом нового сезону та хотів посилити склад виконавцями з системи Динамо.

Втім, домовитися про перехід Дячука і Царенка до Чорноморця одеситам не вдалося. У підсумку центральний захисник отримав варіант із продовженням виступів за кордоном і приєднався до Баніка, який зберіг місце в елітному дивізіоні Чехії за підсумками минулого сезону.

Банік провів непростий чемпіонат. За підсумками першого етапу чеської першості команда з Острави посіла останнє, 16-те місце в турнірній таблиці. Однак після матчів плейоф клубу вдалося уникнути вильоту та залишитися у вищому дивізіоні.