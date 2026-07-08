Головний тренер Динамо Ігор Костюк перед першим матчем стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської Університаті Клуж поділився думкою про новачка команди П'єра Мунгенге. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми спілкувалися з П’єром іще коли він приїздив до Києва на медогляд. Хлопцеві сподобалося, що в команді багато молодих гравців, які прийшли з команди U19. Для нього важлива довіра тренера до молодих виконавців. Це зіграло чималу роль у прийнятті ним рішення приєднатися до «Динамо». Наразі Мунгенге займається за індивідуальною програмою, з командою поки що не працював.

Обстріли? Підписуючи контракт, гравці усвідомлюють ці ризики. Ми також їх розуміємо. Це питання проговорюється з футболістами під час укладання угоди, вони це добре розуміють.