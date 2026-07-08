Головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився очікуваннями від першого матчу стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської Університаті Клуж. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Про який настрій може йтися, коли вже третю поспіль добу агресор обстрілює нашу країну та столицю зокрема... Терористи вбивають цивільне населення, руйнують наші домівки. Ми повинні про це говорити. Така зараз наша дійсність. Ми вдячні нашим воїнам, які боронять Україну, ми цінуємо їхній подвиг.

На жаль, на зборах втратили декількох гравців. Осипенку та Захарченку зробили операції, також поза грою Попов. Є мікропошкодження в Лонвейка. Кабаєв і Тимчик відновлюються від травм. Вони не зможуть нам допомогти завтра. Попри такі втрати, команда продовжує підготовку. Думаю, завтра на полі ви все побачите.

На зборах ми грали проти команд із різним стилем, різною тактичною побудовою. Спаринг із «Рапідом» також дав нам необхідну інформацію для організації гри проти «Університаті».

Це хороша, збалансована команда, яка заслуговує на повагу. Віце-чемпіон Румунії, якого очолює італійський фахівець. Із ним цей колектив почав прогресувати. Нам добре відомі стиль гри й тактичні схеми «Університаті», розбирали дії кожного гравця. Але я вірю у свою команду. Усе залежатиме лише від нас. Як протидіяти дальнім ударам? Більше володіти м’ячем...