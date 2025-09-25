У першому турі основного етапу Ліги Європи Рома на виїзді обіграла Ніццу 2:1. Після матчу головний тренер римлян Джан П’єро Гасперіні відповів на питання про гру центральних нападників.

Ми повинні працювати не лише над атакувальною фазою – нам потрібно трохи вдосконалюватися всім разом, тому що не завжди слід вказувати пальцем на центрального нападника.

Довбик прогресує фізично, але ми повинні покращити гру всієї команди в конструюванні атак – у побудові гри, завершенні, останньому пасі, щоб нападники мали більше шансів загрожувати воротам. Атакувальну фазу гри слід розглядати в цілому, — цитує Гасперіні Voce Giallorossa.