Сергій Разумовський

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян поки не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі X.

Чинний контракт 37-річного вірменського футболіста з міланським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. За інформацією джерела, Інтер готовий запропонувати Мхітаряну продовження угоди ще на один сезон.

Попри готовність нерадзуррі зберегти досвідченого хавбека, сам гравець поки не визначився зі своїми планами. Не виключається, що Мхітарян може завершити професійну кар’єру після завершення чинного контракту.

У поточному сезоні Генріх провів 36 матчів на клубному рівні. У них йому вдалося забити чотири м'ячі та віддав три результативні передачі.

Мхітарян добре відомий українським уболівальникам за виступами у чемпіонаті України. Раніше він грав за донецький Металург, а згодом — за Шахтар, звідки перейшов у європейський топфутбол.

