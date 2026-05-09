Інтер на виїзді декласував Лаціо у Серії А, забивши три «сухі» м'ячі
13 травня команди зіграють у фіналі Кубка Італії
9 хвилин тому
Міланський Інтер у 36-му турі Серії А розгромили Лаціо.
Вже на шостій хвилині капітан Лаутаро Мартінес холоднокровно реалізував свій момент, а під завісу тайму Петар Сучич фактично зняв питання про переможця.
У другому таймі надії Лаціо на камбек остаточно поховало вилучення Алессіо Романьйолі, після чого Генріх Мхітарян довів рахунок до розгромного — 3:0.
Серія А. 36-й тур
Лаціо – Інтер – 0:3
Голи: Мартінес, 6, Сучич, 39, Мхітарян, 76
Вилучення: Романьйолі, 59
13 травня команди зіграють в очному протистоянні у фіналі Кубка Італії.
Коваленко голом нагадав про себе у чемпіонаті Кіпру. Відео надважливого м'яча українця.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05