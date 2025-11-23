Ювентус не зміг обіграти кризову Фіорентину
Команди поділили очки
Фіорентина в 12 турі Серії А вдома приймала Ювентус. Матч у Флоренції завершився з рахунком 1:1.
Команди обмінялися голами в кожному із таймів. Юве повів в рахунку під завісу першого тайму завдяки точному удару Костича.
Відповідь флорентійців не забарилась з початком другої 45-хвилинки. М'яч Мандрагори допоміг останній команді Серії А не програти в рідних стінах.
Серія А. 12 тур
Фіорентина - Ювентус 1:1
Голи: Мандрагора 48 - Костич 45+5
