Португальська Бенфіка активно посилила склад у літнє трансферне вікно, підписавши кількох гравців, які претендують на місце в основному складі.

Особливу увагу клуб приділив переходу півзахисника донецького Шахтаря та збірної України Георгія Судакова. За даними A Bola, головний тренер Бруну Лаже готовий змінити тактичну схему, щоби український футболіст міг стабільно виходити у стартовому складі.

Раніше Бенфіка грала з двома форвардами, але тепер було вирішено залишити на полі лише одного нападника. Судаков займе позицію атакувального півзахисника, а в центрі поля разом з ним діятимуть аргентинець Енцо Барренечеа та колумбієць Рішар Ріос.

Цього сезону Георгій провів за Шахтар десять офіційних матчів, відзначившись двома результативними передачами. За донецький клуб він зіграв 148 поєдинків, забив 35 голів і зробив 26 асистів.

Раніше Судаков прокоментував свій перехід до Бенфіки.