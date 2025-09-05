Судаков — про 10-й номер в Бенфіці: «Це ініціатива клубу»
Хавбек розповів, як отримав ігровий номер
31 хвилину тому
Георгій Судаков перейшов до Бенфіки на правах оренди за 6,75 мільйона євро з обов'язковим викупом у 20,25 мільйона та можливими бонусами до п'яти мільйонів.
Український півзахисник розповів, як отримав десятий ігровий номер у лісабонському клубі.
«Це ініціатива клубу, я взагалі про це нічого не знав. Бачив, що є вільна десятка. Мені в повідомленнях писали, мовляв, ти наша нова десятка, але не вірив у це до останнього. Але спортивний директор після підписання контракту сказав, що у них з президентом є для мене сюрприз.
Руї Кошта сам грав під цим номером, і не кожному готовий його дати. Для мене, звичайно, це вияв великої поваги. Мені дуже приємно», – сказав Судаков для УАФ.
У сезоні-2025/26 Судаков провів за донецький Шахтар десять матчів у всіх офіційних турнірах, оформивши дві результативні передачі. Загалом за «гірників» хавбек зіграв 148 поєдинків, забив 35 голів та зробив 26 асистів.
Раніше повідомлялося, що тренер Бенфіки змінить схему заради Судакова.
Поділитись