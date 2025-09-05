Георгій Судаков перейшов до Бенфіки на правах оренди за 6,75 мільйона євро з обов'язковим викупом у 20,25 мільйона та можливими бонусами до п'яти мільйонів.

Український півзахисник розповів, як отримав десятий ігровий номер у лісабонському клубі.

«Це ініціатива клубу, я взагалі про це нічого не знав. Бачив, що є вільна десятка. Мені в повідомленнях писали, мовляв, ти наша нова десятка, але не вірив у це до останнього. Але спортивний директор після підписання контракту сказав, що у них з президентом є для мене сюрприз. Руї Кошта сам грав під цим номером, і не кожному готовий його дати. Для мене, звичайно, це вияв великої поваги. Мені дуже приємно», – сказав Судаков для УАФ.

У сезоні-2025/26 Судаков провів за донецький Шахтар десять матчів у всіх офіційних турнірах, оформивши дві результативні передачі. Загалом за «гірників» хавбек зіграв 148 поєдинків, забив 35 голів та зробив 26 асистів.

Раніше повідомлялося, що тренер Бенфіки змінить схему заради Судакова.