Півзахисник збірної України Георгій Судаков в ефірі MEGOGO поділився враженнями від матчу проти Франції (0:2) у відборі ЧС-2026.

В першому таймі було дуже складно. Ми, мабуть, не так агресивно грали у відборі — дуже низько сідали і дозволяли супернику контролювати гру. Було важко вибігати в атаку. Французи дуже швидко накривали нас, коли ми відбирали м’яч.

У другому таймі нам вдалося грати більш агресивно, пресингували високо, створили моменти... Могли забивати. Не пощастило реалізувати, а на контратаці пропустили другий гол. Мбаппе — футболіст іншого рівня, якому достатньо напівмоменту, щоб забити. Так само і Олісе.

Перший пропущений гол? Я бачив, що біжить Чуамені, і не звернув уваги на Олісе. Я вже не встигав, думав, наші опорники переберуть суперника, але всі сконцентрувалися на Барколі, і після його передачі Олісе забив, — сказав Судаков.