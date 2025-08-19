Павло Василенко

Український захисник ДАК 1904 Тарас Качараба отримав травму гомілковостопного суглоба в суботньому матчі 4-го туру чемпіонату Словаччини на стадіоні «Татран Пряшів» (0:0). 30-річний футболіст вибув з гри кілька тижнів.

Качараба отримав травму після підкату Даніельса Балодіса на 82-й хвилині.

«Наступного дня після матчу він почав скаржитися на біль у правій щиколотці. Тому ми направили його на МРТ, яка виявила пошкодження зв'язок щиколотки. Через цю травму він не зможе грати кілька тижнів», – сказав лікар команди офіційному сайту клубу.

Контракт гравця з ДАК 1904 діє до 30 червня 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в 600 тисяч євро.

У поточному сезоні Качараба віддав один гольовий пас в двох матчах за ДАК 1904. На його рахунку також три поєдинки за збірну України в 2021-2022 роках.