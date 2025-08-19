Павло Василенко

Нападник збірної України та римської Роми Артем Довбик все ще може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

За даними gazzetta.it, українець може перейти в Мілана в останні тижні трансферного вікна, але клуб поки що розглядає кандидатуру іншого футболіста.

План А для Мілана явно залишається Расмус Гойлундз Манчестер Юнайтед, тому питання лише в тому, щоб перемогти конкурентів і знайти угоду, з якою всі погодяться (оренда з правом викупу за розумну плату). А форвард Ювентуса Душан Влахович залишається гравцем, якого високо цінує головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі.

Однак, на даний момент не виключені несподіванки, і схвалення Довбика посилюється готовністю джалороссі продати його – за умови, що на ринку буде знайдено заміну – і вони цінують кількох гравців Мілана, наприклад, Юнуса Муса та Давіде Бартесагі.

Довбик минулого сезону забив 17 голів та віддав дві результативні передачі у 45 матчах за італійський клуб.

Transfermarkt оцінює 27-річного голеадора у 30 мільйонів євро. Контракт українця з Ромою діє до 30 червня 2029 року.