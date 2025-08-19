Захисник Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко, найімовірніше, продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомив журналіст Джордан Девіс.

За даними джерела, головний тренер канонірів Мікель Артета не має наміру відпускати 29-річного гравця в інший клуб. Наставник упевнений, що Зінченко матиме важливу роль у новому сезоні завдяки великому досвіду виступів у АПЛ.

Особливо тренер цінує універсальність українця і найближчим часом його планують найчастіше використовувати у півзахисті, а не лише на позиції захисника. Сам футболіст також не виявляє бажання змінювати команду і має намір доопрацювати свій контракт, який діє до червня 2026 року.

Минулого сезону Зінченко провів 23 матчі у всіх турнірах, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Арсенал визначився із сумою, яку хоче отримати від Фенербахче за Зінченка.