У першому турі Англійської Прем'єр-ліги Лідс здобув мінімальну перемогу над Евертоном із рахунком 1:0.

Український захисник ірисок Віталій Миколенко не потрапив до заявки на гру. Як повідомляє Liverpool Echo, футболіст продовжує відновлюватись після пошкодження.

Травму 26-річний гравець отримав ще 9 серпня у товариському матчі проти Роми (0:1), коли невдало пішов у підкат та був змушений залишити поле. За прогнозами, Миколенко повернеться лише на початку вересня і пропустить найближчі матчі збірної.

До кінця серпня Евертон проведе ще три зустрічі – з Брайтоном та Вулверхемптоном у чемпіонаті, а також проти Менсфілда у Кубку ліги.

Минулого сезону українець зіграв 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та трьома результативними передачами.