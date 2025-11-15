Ексгравець Шахтаря та збірної України Юрій Вірт підбив підсумки матчу 5 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Франції (0:4). Його слова наводить Footboom.

Без шансів. Я розумію, що збірна Франції сильніша, що ми в першу чергу думали про наступний матч з Ісландією, але завершити гру без жодного удару по воротах суперника, навіть без моментів, - це занадто… І це ще треба враховувати, що французи вийшли проти України не в оптимальному складі.

Не має вже різниці - 0:1 ти програєш, чи 0:4… Відіграли та й забули цей матч. Тільки так! Тепер треба відновити сили, почати підготовку до протистояння з Ісландією - буквально з фінального свистка арбітра матчу у Парижі. В неділю нам потрібен результат, - розповів Вірт.