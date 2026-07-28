Ексгравець збірної України та Зорі оголосив про завершення кар’єри
Він тричі ставав бронзовим призером УПЛ
близько 5 годин томуПідписатися в
36-річний колишній півзахисник Кривбаса та Зорі Дмитро Хомченовський завершив професійну кар’єру.
Його останнім клубом стала Куликів-Білка, яку він залишив в липні.
«Сьогодні я прийняв важливе рішення – завершити кар’єру професійного футболіста.
Це був неймовірний шлях довжиною майже в 20 років – шлях, сповнений перемог і поразок, емоцій, боротьби, травм, радості та незабутніх моментів. Я вдячний футболу за все, що він мені подарував.
Хочу щиро подякувати кожному клубу, який став частиною моєї історії: «Олімпік», «Кривбас», «Зоря», «Понферрадіна», «Ягеллонія» та «Куликів-Білка». Дякую за довіру, можливість представляти ваші кольори, безцінний досвід і спогади, які назавжди залишаться зі мною.
Окрема подяка всім тренерам, партнерам по команді, працівникам клубів, уболівальникам і, звісно, моїй родині. Без вас цей шлях був би неможливим.
Я йду з поля з гордістю і вдячністю. Футбол подарував мені набагато більше, ніж просто професію – він став частиною мого життя.
Попереду – новий етап. Але одне я знаю точно: футбол назавжди залишиться в моєму серці.
Дякую всім, хто був частиною цього шляху. До зустрічі вже в новій ролі».
Нагадаємо, що Дмитро тричі ставав бронзовим призером УПЛ: двічі з Зорею і 1 разу – з Кривбасом. У складі Зорі він також був фіналістом Кубка України.
Раніше повідомлялося, що Зоря хоче підписати гравця Шахтаря.