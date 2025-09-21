Сергій Стаднюк

Завершилися матчі дев'ятого туру української Другої ліги.

У групі Б 20 вересня Діназ приймав Ребел і поступився мінімально. Єдиний гол у матчі був забитий на 24-й хвилині, коли Бодня реалізував пенальті, подарувавши своїй команді важливу перемогу 0:1.

У цей же день Колос-2 здобув домашню перемогу над Пенуелом. Господарі довго не могли зламати оборону суперника, але наприкінці зустрічі забили двічі – спочатку відзначився Колесник на 78-й хвилині, а вже у компенсований час Шевчук поставив крапку. Щоправда, Колос-2 догравав у меншості після вилучення Ластовки (друга жовта картка).

21 вересня Чайка та Тростянець видали напружений поєдинок. Гості повели завдяки голу Мазура на 33-й хвилині, але господарі зуміли відігратися зусиллями Овчарука. Та фінальне слово залишилося за Тростянцем – Чеглов забив переможний м’яч на 90+6-й хвилині, забезпечивши драматичну перемогу 1:2.

Лівий Берег-2 і Олександрія-2 швидко обмінялися голами – Пасічний відкрив рахунок на 9-й хвилині, а вже за три хвилини Базаєв відновив рівновагу. Надалі обидві команди мали моменти, але матч завершився мирним результатом 1:1.

Тростянець знову очолив групу Б. Ситуація у таблиці виглядає так:

У групі А Куликів удома розгромив Пробій. Голами відзначилися Патуляк, Панасюк, Шарабура, а головне, колишній гравець Зорі та Кривбаса Хомченовський.

Полісся-2 у рідних стінах переграло Ужгород 2:1. Уже на 7-й хвилині Авраменко відкрив рахунок, але Шух зумів зрівняти його. У другому таймі Іванов повернув перевагу господарям, а наприкінці матчу закарпатці залишилися в меншості після вилучення автора свого єдиного голу, що ускладнило їхні шанси врятувати гру.

Атлет упевнено обіграв Буковину-2 завдяки двом голам Пресича, який оформив дубль ще у першому таймі. Господарі втримали комфортну перевагу і довели справу до перемоги 2:0.

Домашня гра Самбір-Ниви-2 завершилася сенсаційним розгромом від Пробоя – 1:4. Один із лідерів відповів лише наприкінці голом Болюка, проте до того моменту в гостей уже забивли Мердєєв, Мальський, Кравченко та Фетько, що забезпечило впевнену перемогу над суперником.

Турнірна ситуація у групі А:

Друга ліга, дев’ятий тур

20 вересня

Група Б

Діназ – Ребел 0:1

Гол: Бодня, 24 (пен.)

Колос-2 – Пенуел 2:0

Голи: Колесник, 78, Шевчук, 90+2

Вилучення: Ластовка, 90+1 (Колос-2, друга ЖК)

21 вересня

Чайка – Тростянець 1:2

Голи: Овчарук, 75 – Мазур, 33, Чеглов, 90+6

Лівий Берег-2 – Олександрія-2 1:1

Голи: Пасічний, 9 – Базаєв, 12

Група А

Куликів – Пробій 4:0

Голи: Патуляк, 13, Панасюк, 21, Шарабура, 50, Хомченовський, 71

Полісся-2 – Ужгород 2:1

Голи: Авраменко, 7, Іванов, 65 – Шух, 35

Вилучення: Шух, 89 (Ужгород, друга ЖК)

Атлет – Буковина-2 2:0

Голи: Пресич, 21

Самбір-Нива-2 – Пробій 1:4

Голи: Болюк, 83 – Мердєєв, 10, Мальський, 14, Кравченко, 68, Фетько, 74