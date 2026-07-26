Зоря хоче підписати гравця Шахтаря
Інсайдер розкрив деталі
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: ФК Шахтар
Зоря прагне підсилитись хавбеком Шахтаря Антоном Глущенком.
«Наскільки мені відомо, луганці зацікавлені в запрошенні Антона Глущенка. Раніше головним претендентом на гравця була столична Оболонь.
Обидва клуби розглядають оренду Глущенка на найближчий сезон», – повідомив інсайдер Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.
Другу частину минулого сезону Глущенко провів у Кудрівці на правах оренди.
31 липня Зоря відкриватиме новий сезон УПЛ поєдинком проти Колоса (18:00).