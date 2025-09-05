Ексгравець збірної України Євген Левченко в інтерв'ю XSPORT поділився очікуваннями від матчу 1 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Франції.

До першого матчу я налаштовую себе на позитивний лад. Хочеться побачити збірну більш цілісною. Є багато питань до тренерів і гравців. Як би ми не проговорювали, що Україна конкуруватиме з Францією за перше місце, найбільш принциповими будуть поєдинки проти Азербайджану та Ісландії.

Нам дуже складно давались другі матчі у спарці, а гра проти Франції відніме не тільки сили фізичні, але і ментально за короткий термін прийти до тями. Наш тренерський штаб стоятиме перед дилемою, на кого можна покластись в обох матчах, а кого поберегти на Азербайджан, - розповів Левченко.