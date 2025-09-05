Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Франції
Зустріч незабаром розпочнеться
18 хвилин тому
Сергій Ребров. Фото - УАФ
5 вересня відбудеться гра першого туру групи D кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними України та Франції.
Головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров назвав стартовий склад команди на цей поєдинок.
Збірна України: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Ярмолюк, Калюжний, Судаков – Зубков, Довбик, Гуцуляк.
Матч пройде у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав». Початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом.