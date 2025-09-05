Сергій Стаднюк

Центральним матчем п'ятниці, 5 вересня, для України, й мабуть, світу стане протистояння збірної проти Франції. Однак й окрім цієї гри буде на що подивитися.

Розпочинається п'ятий тур Першої ліги. Амбітна Буковина вирушить на виїзд до Прикарпаття. Також відбудеться західне дербі між Пробоєм і тернопільською Нивою.

13:30 | Прикарпаття – Буковина. Пряма трансляція

16:00 | Пробій – Нива Тернопіль. Пряма трансляція

Молодіжна збірна України стартує у кваліфікації на Євро-2027 (U-21). Першим суперником команди Унаї Мельгоси стануть однолітки з Литви.

19:00 | U-21. Литва – Україна. Пряма трансляція

Головна страва вечора за сукупною силою команд. Збірна України розпочинає відбірковий цикл ЧС-2026 із надзвичайно складного випробування – матчу проти чинних віцечемпіонів світу, збірної Франції. Навіть одне очко з таким суперником стало б величезним успіхом. Підготовка «синьо-жовтих» ускладнена кадровими проблемами: не зіграють травмовані Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик і Андрій Лунін, а чимало легіонерів мають обмежену ігрову практику на початку сезону. Також у не найкращій формі перебувають лідери провідних українських клубів, що ще більше ускладнює вибір складу.

У паралельному матчі Ісландія й Азербайджан визначать головного конкурента команди Сергія Реброва у боротьбі за друге місце та плей-оф. Будьмо реалістами, але, скоріш за все, саме за це боротимуться «синьо-жовті» у цій групі.

У групі C найцікавішим стане матч між командами, що в останні п'ять років досягали успіху на Євро та в Лізі націй. Про паралельну зустріч квартету краще не будемо...

Італія продовжує підніматися у групі I після участі у Лізі націй та сенсаційного розгрому від Норвегії (0:3). Наступним суперником «Скуадри адзурри» стане Естонія. Одночасно Ізраїль спробує зберегти відрив у протистоянні з Молдовою Владислава Бабогла.

Розпочинається боротьба у групі B. Швеція прийме Швецію, а Швейцарія – Косово. Наразі у всіх команд по нулях.

Хорватія поки залишається єдиною командою групи L, що ще не програвала. Однак «картаті» зіграли лише два матчі, що робить команду лише другою. Балканці зіграють проти Фарерських островів. Чорногорія прийме поки лідера квінтету Чехії.