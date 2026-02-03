Ексгравець збірної України заявив про неприпустимість допуску рф до змагань ФІФА
Прогрів Інфантіно не знайшов підтримки
21 хвилину тому
Ексфутболіст збірної України, очільник Профспілки футболістів Нідерландів (VVCS) Євген Левченко відреагував на висловлювання президента ФІФА Джанні Інфантіно, який підтримує пвернення до міжнародних турнірів країни-терориста.
Поки триває війна рф проти України, не може бути й мови про повернення російських футбольних команд. Це абсолютно неприйнятно.
Щоб зрозуміти абсурдність цих заяв, достатньо поглянути на те, що зробила російська влада за 4 роки повномасштабної війни: вони вбили 500-700 спортсменів і майже 700 дітей, викрали та відправили тисячі, десятки тисяч українських дітей на «перевиховання» (що офіційно підтвердила росіянка Львова-Бєлова).
Вони зруйнували та пошкодили понад 800 спортивних споруд, де могли тренуватися діти та спортсмени.
Про який допуск на змагання можна говорити, коли навіть у дитячому спорті діти в росії та Україні перебувають у різних умовах? Поки російські діти тренуються, граються та насолоджуються життям у теплі, українські діти сидять у притулках без води, електрики та можливості грати у футбол. Наскільки ж потрібно бути відірваним від реальності, щоб говорити про скасування заборони та дозвіл російським футболістам змагатися на міжнародному рівні?
Більше того, у мене складається враження, що пан Інфантіно абсолютно не розуміє, як спорт, і футбол зокрема, використовується російською владою у власних цілях: для пропаганди, для нормалізації ситуації та для здобуття довіри.
Чи справді це Fair Play ФІФА?
Я щиро сподіваюся, що більшість країн не підуть за президентом ФІФА та займуть чітку позицію з цього питання: доки росія веде війну проти України та вбиває мирних жителів, не може бути й мови про повернення росії до футболу, - написав Левченко в Instagram.