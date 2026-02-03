Ексфутболіст збірної України, очільник Профспілки футболістів Нідерландів (VVCS) Євген Левченко відреагував на висловлювання президента ФІФА Джанні Інфантіно, який підтримує пвернення до міжнародних турнірів країни-терориста.

Поки триває війна рф проти України, не може бути й мови про повернення російських футбольних команд. Це абсолютно неприйнятно.

Щоб зрозуміти абсурдність цих заяв, достатньо поглянути на те, що зробила російська влада за 4 роки повномасштабної війни: вони вбили 500-700 спортсменів і майже 700 дітей, викрали та відправили тисячі, десятки тисяч українських дітей на «перевиховання» (що офіційно підтвердила росіянка Львова-Бєлова).

Вони зруйнували та пошкодили понад 800 спортивних споруд, де могли тренуватися діти та спортсмени.

Про який допуск на змагання можна говорити, коли навіть у дитячому спорті діти в росії та Україні перебувають у різних умовах? Поки російські діти тренуються, граються та насолоджуються життям у теплі, українські діти сидять у притулках без води, електрики та можливості грати у футбол. Наскільки ж потрібно бути відірваним від реальності, щоб говорити про скасування заборони та дозвіл російським футболістам змагатися на міжнародному рівні?

Більше того, у мене складається враження, що пан Інфантіно абсолютно не розуміє, як спорт, і футбол зокрема, використовується російською владою у власних цілях: для пропаганди, для нормалізації ситуації та для здобуття довіри.

Чи справді це Fair Play ФІФА?

Я щиро сподіваюся, що більшість країн не підуть за президентом ФІФА та займуть чітку позицію з цього питання: доки росія веде війну проти України та вбиває мирних жителів, не може бути й мови про повернення росії до футболу, - написав Левченко в Instagram.