МЗС України звернулося до ФІФА через позицію Інфантіно
Потужна дипломатія
28 хвилин тому
Фото - Getty Images
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на висловлювання президента ФІФА Джанні Інфантіно, який підтримує пвернення юнацькі команди рф в міжнародний футбол.
679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол - росія їх вбила. І вона продовжує вбивати ще більше, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони. Попри те, що росія не припинила війну. Майбутні покоління вважатимуть це ганьбою на кшталт Олімпіади 1936 року, - написав Сибіга в Х.