Павло Василенко

Пресслужба ФК Кудрівка повідомила про підписання угоди з атакувальним півзахисником Андрієм Тотовицьким. Про деталі контракту інформації немає.

Нагадаємо, що попереднім клубом Тотовицького був донецький Шахтар, який він покинув на правах вільного агента після завершення минулого сезону.

Востаннє футболіст виходив на поле 2 березня 2024 року у складі Колоса, за який він виступав на правах оренди, у домашньому матчі 19-го туру УПЛ проти Руху (0:1).

Кудрівка дебютує в еліті українського футболу у неділю, 3 серпня, домашнім поєдинком з Олександрією.