Сергій Разумовський

Перехід 23-річного англійського центрального півзахисника Елліота Андерсона з Ноттінгем Форест до Манчестер Сіті за 135 млн євро увійшов до історії світового футболу.

Ця угода стала п’ятою найдорожчою в історії футболу. При цьому варто зазначити, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює Андерсона значно скромніше — у 75 млн євро.

За сумою трансферу англієць зрівнявся з Філіппе Коутіньйо, який свого часу перейшов із Ліверпуля до Барселони також за 135 млн євро.

Топ-10 найдорожчих трансферів в історії футболу

1. 222 млн євро — Неймар: з Барселони до ПСЖ

2. 180 млн євро — Кіліан Мбаппе: з Монако до ПСЖ

3. 148 млн євро — Усман Дембеле: з Боруссії Дортмунд до Барселони

4. 145 млн євро — Александер Ісак: з Ньюкасл Юнайтед до Ліверпуля

5. 135 млн євро — Елліот Андерсон: з Ноттінгем Форест до Манчестер Сіті

6. 135 млн євро — Філіппе Коутіньйо: з Ліверпуля до Барселони

7. 127,2 млн євро — Жоау Феліш: з Бенфіки до Атлетико Мадрид

8. 127 млн євро — Джуд Беллінгем: з Боруссії Дортмунд до Реала Мадрид

9. 121 млн євро — Енцо Фернандес: з Бенфіки до Челсі

10. 120,8 млн євро — Еден Азар: з Челсі до Реала Мадрид

Для англійської Прем’єр-ліги трансфер Андерсона також став історичним. Його перехід до Манчестер Сіті — другий найдорожчий в історії серед угод за участю клубів АПЛ.

Топ-5 найдорожчих переходів до клубів АПЛ

1. 145 млн євро — Александер Ісак: сезон 2025/26, з Ньюкасл Юнайтед до Ліверпуля

2. 135 млн євро — Елліот Андерсон: сезон 2026/27, з Ноттінгем Форест до Манчестер Сіті

3. 125 млн євро — Флоріан Вірц: сезон 2025/26, з Баєра до Ліверпуля

4. 121 млн євро — Енцо Фернандес: сезон 2022/23, з Бенфіки до Челсі

5. 117,5 млн євро — Джек Гріліш: сезон 2021/22, з Астон Вілли до Манчестер Сіті

Крім того, Андерсон став найдорожчим англійським футболістом в історії. Раніше жоден гравець з Англії не переходив до іншого клубу за таку суму.

Топ-5 найдорожчих трансферів англійських футболістів

1. 135 млн євро — Елліот Андерсон: сезон 2026/27, з Ноттінгем Форест до Манчестер Сіті

2. 127 млн євро — Джуд Беллінгем: сезон 2023/24, з Боруссії Дортмунд до Реала Мадрид

3. 117,5 млн євро — Джек Гріліш: сезон 2021/22, з Астон Вілли до Манчестер Сіті

4. 116,6 млн євро — Деклан Райс: сезон 2023/24, з Вест Гем Юнайтед до Арсенала

5. 95 млн євро — Гаррі Кейн: сезон 2023/24, з Тоттенгема до Баварії

Нагадаємо, Елліот Андерсон виступає за збірну Англії на чемпіонаті світу-2026. Також у першій половині сезону-2025/2026 футболіст грав за Ноттінгем разом із українцем Олександром Зінченком.