Журналіст Андрій Шахов в інтерв'ю Xsport поділився очікуваннями від заключного поєдинку кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії.

Ва-банк із перших хвилин ніхто не піде. Мені здається, що спочатку буде дуже акуратна, обережна гра. Україна гратиме в контроль, намагаючись розхитати оборону суперника. А ва-банк - як з боку Ісландії, так і з боку України, залежно від того, кому доведеться відіграватися - можливий лише у ендшпілі матчу.

Тому яскравого футболу не очікую, а вже восьми голів - тим більше, - розповів Шахов.