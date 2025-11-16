Експерт - про матч з Ісландією: «Яскравого футболу від України не очікуємо»
На кону - вихід у стикові матчі ЧС
близько 1 години тому
Журналіст Андрій Шахов в інтерв'ю Xsport поділився очікуваннями від заключного поєдинку кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії.
Ва-банк із перших хвилин ніхто не піде. Мені здається, що спочатку буде дуже акуратна, обережна гра. Україна гратиме в контроль, намагаючись розхитати оборону суперника. А ва-банк - як з боку Ісландії, так і з боку України, залежно від того, кому доведеться відіграватися - можливий лише у ендшпілі матчу.
Тому яскравого футболу не очікую, а вже восьми голів - тим більше, - розповів Шахов.
Матч Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві в неділю, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.
Збірна України посідає третє місце у групі D з сімома очками: лідирує Франція (13), друга – Ісландія (7), четвертий – Азербайджан (1).