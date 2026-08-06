Павло Василенко

Колишній головний тренер Шахтаря Маріно Пушич отримав нове призначення. Боснійсько-хорватський фахівець офіційно очолив саудівський Аль-Ахлі, про що клуб повідомив на своїх офіційних ресурсах.

54-річний наставник підписав контракт, розрахований до червня 2028 року. На цій посаді він змінив німецького спеціаліста Маттіаса Яссле.

Для Пушича це вже не перший досвід роботи на Близькому Сході. Перед переїздом до Саудівської Аравії він працював із Аль-Джазірою з ОАЕ, яку очолював упродовж сезону 2025/26.

Нагадаємо, біля керма Шахтаря Пушич перебував із 2023 по 2025 рік. За цей час він привів донецький клуб до чемпіонства України в сезоні 2023/24, а також двічі виграв Кубок України.

Тепер боснійський фахівець розпочинає новий етап кар'єри в одному з найсильніших клубів Саудівської Аравії, де спробує досягти успіху вже на новому рівні.