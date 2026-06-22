Сергій Разумовський

Новим головним тренером ПАОК став італійський фахівець Алесіо Ліскі. Про призначення 40-річного тренера повідомив офіційний сайт грецького клубу.

Попереднім місцем роботи Ліскі була Осасуна. Італієць залишив іспанський клуб наприкінці сезону, після того як команда зберегла місце в Ла Лізі, фінішувавши на 17-й позиції — останній рятівній сходинці турнірної таблиці.

Також у тренерській кар’єрі Ліскі були Мірандес, Леванте та академія Лаціо. У ПАОК він змінив Резвана Луческу, який раніше очолював грецьку команду.

Призначення Ліскі може мати значення і для київського Динамо. ПАОК є потенційним суперником українського клубу у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи, якщо кияни пройдуть румунську Університатю Клуж.

Раніше повідомлялося, що ПАОК може очолити колишній тренер Шахтаря Маріно Пушич, однак керівництво грецького клубу зрештою зробило вибір на користь Алесіо Ліскі.