Екснаставник Шахтаря Маріно Пушич, який залишив донецький клуб після завершення минулого сезону, в якому команда посіла третє місце у чемпіонаті України, незабаром очолить новий колектив.

Фахівець домовився про співпрацю з Аль-Джазірою з Об'єднаних Арабських Еміратів. Минулий сезон для клубу склався невдало - команда завершила його в середині таблиці, що призвело до зміни тренера.

У складі Аль-Джазіри Пушич зможе працювати з такими досвідченими футболістами, як 30-річний Карім Рекік, 33-річний Мохамед Ельнені та 32-річний Набіль Фекір. Нагадаємо, що востаннє Аль-Джазіра ставала чемпіоном ОАЕ у 2021 році. Загалом клуб має три титули національної першості, яка проводиться з 1973 року.

Раніше повідомлялося, що Маріно Пушич може повернутись на роботу в тренерський штаб Арне Слота, який очолює Ліверпуль.