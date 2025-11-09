Український центрхав Іван Желізко та орендований динамівець Максим Дячук допомогли Лехії перемогти Відзев в матчі 15 туру Екстракляси. Зустріч у Гданську завершилась з рахунком 2:1.

Лехія, пропустивши першою на початку другої 45-хвилинки, змогла перевернути матч на користь одного з аутсайдерів чемпіонату Польщі. Словацький легіонер Бобчек двічі розписався у воротах команди, яку віднедавна очолює екснаставник Шахтаря Ігор Йовічевич.

Желізко на пару з Дячуком відіграли повний матч за Лехію, а Богдан В'юнник та Антон Царенко спостерігали за перемогою своєї команди з лави запасних.

Екстракляса. 15 тур

Лехія - Відзев 2:1

Голи: Бобчек, 59, 90+6 - Берж'є, 50

