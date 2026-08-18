Екстренер Шахтаря забере до себе Бондаренка? Фахівець розкрив усю правду
Українець за крок від переходу до Саудівської Аравії
Головний тренер Аль-Ахлі Маріно Пушич висловився щодо літньої трансферної кампанії саудівського клубу, який він нещодавно очолив. За словами наставника, команді необхідно зробити лише одне придбання під час поточного трансферного вікна. Його слова передає видання Al Yaum.
Нам потрібен лише один гравець під час поточного літнього трансферного вікна. Керівництво наразі працює над завершенням цієї угоди, щоб посилити склад команди. Ми всі разом працюємо над вибором легіонерів, виходячи з потреб команди.
Це рішення ухвалюю не лише я. Я прийшов у команду зовсім нещодавно. Мені потрібно від двох до трьох тижнів, щоб переглянути всіх легіонерів у складі команди. Після цього я вирішу, хто залишиться, а хто піде.
Напередодні з’явилася інформація про зацікавленість Аль-Ахлі у півзахиснику Шахтаря Артемі Бондаренку. За останніми даними, сторони близькі до укладення угоди, а український футболіст найближчим часом може пройти медичний огляд.
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