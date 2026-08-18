Павло Василенко

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Артем Бондаренко найближчим часом стане гравцем саудівського Аль-Ахлі. 25-річний хавбек уже прибув до розташування клубу, де має пройти медогляд і підписати контракт.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, сторони вже досягли домовленості щодо переходу. Угода Бондаренка з Аль-Ахлі буде розрахована на три роки з можливістю продовження ще на один сезон. Саудівський клуб є чинним переможцем азійської Ліги чемпіонів.

Особливим цей трансфер стане і через нового наставника Аль-Ахлі. Влітку команду очолив колишній тренер Шахтаря Маріно Пушич, під керівництвом якого Бондаренко добре знайомий із вимогами сучасного футболу.

При цьому донецький клуб уже подбав про заміну українському півзахиснику. За інформацією джерела, Шахтар домовився про перехід бразильського футболіста, який найближчим часом офіційно приєднається до команди.

Бондаренко виступає за першу команду Шахтаря з 2020 року, якщо не враховувати оренду в Маріуполь. За цей час він провів 169 матчів, забив 34 голи та віддав 29 результативних передач. У нинішньому сезоні хавбек зіграв три поєдинки.

Разом із Шахтарем українець чотири рази ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок та одного разу – Суперкубок України. Його контракт із «гірниками» чинний до літа 2029 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 8 мільйонів євро.