Відомий український спеціаліст Станіслав Григорук для vRINGe поділився думками про бій колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

«Потрібно посилювати, додавати кардіо. Чому? Тому що Ф’юрі дуже технічний. Потрібно збільшувати кардіо, щоб Джошуа за рахунок другої половини бою зміг його просто перетиснути, добити, тиснути.

Антропометрія йому це дозволяє. У нього довгі руки. Ф’юрі не зможе відірватися від нього далеко. Тому в цьому поєдинку я все-таки роблю акцент на фізичній формі. Не стільки на майстерності, скільки на фізичній формі, на витривалості.

(Не можна) недооцінювати Ф’юрі, бо він настільки незручний, настільки вміє нав’язати свій стиль боксу та створити незручні позиції. Просто щоб Джошуа в якийсь момент не зламався психологічно, не втратив впевненість у собі.

Бо Ф’юрі саме за рахунок цього й бере гору: хапає, тримає, ухиляється, смикає. Тобто створює максимально незручне становище, щоб ти розгубився, втратив усі свої навички й просто бився, помилявся. А він, щоб тебе контратакувати й завдяки цьому перемагати.

Хотілося б, щоб Джошуа був максимально готовий. Щоб постійно тиснув, постійно тіснив його, не давав можливості відірватися від себе, тримав біля канатів і пробивав свої гострі атаки – живіт-голова, голова-живіт, серії, якісь комбінації з двох-трьох ударів.

Можливо, навіть можна спробувати притискатися до нього, щоб не триматися на цій дистанції. Тільки-но побудував атаку – відразу притиснувся. Побудував – притиснувся. Можливо, це теж може привести його до перемоги».